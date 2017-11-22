Aydın’da Tazelenme Üniversitesi kurulma süreci hızlanıyor

Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamındaki toplantıya, Aydın eski Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güzel Dişcigil ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Delibaş katıldı.

Toplantıda, yaşlıların toplumsal hayata daha aktif bir biçimde katılmalarını sağlayacak Tazelenme Üniversitesi projesi hakkında bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi için süreci hızlandırma kararı aldıklarını söyledi. Geroatlas 60+ Tazelenme Üniversitesini kampüse kazandıracaklarını ve ADÜ’nün yaşlanma ve yaşlılık alanında çalışan, alanında saygın çok değerli öğretim üyelerinin bulunduğunu ifade eden Rektörü Bircan, “Geroatlas 60+ Tazelenme Üniversitesini yaşam boyu öğrenme olarak önemsiyoruz ve üniversitemiz adına çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz” dedi.