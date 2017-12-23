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23 Aralık 2017 08:56

Aydın’da tiyatro zamanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu sezon birbirinden değerli beş oyunla tiyatroseverlerle buluşacak.

Aydın’da tiyatro zamanı

23 Aralık 2017 08:56


Önceki gün Sevda Doğan Uysal’ın yazdığı "Bir Hayalim Var" adlı çocuk oyunu ve Cahit Atay’ın yazdığı "Pusuda" oyunuyla seyirciyle buluşan Şehir Tiyatrosu, yıl içerisinde Aydın’ın bütün ilçelerine de turneye çıkacak. Tiyatronun bu yılki Kültür Kumpanyası turne programında tek perdelik "Pusuda" oyunu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı müzik dinletisi yer alacak. Bu oyun ve dinleti sezon boyunca Aydın genelindeki bütün kültür merkezlerinde seyirciyle buluşacak. "Pusuda" oyununda, Anadolu’nun bir köyünde başına buyruk bir ağanın, kendi çıkarları uğruna köydeki gariban bir köylüyü kullanıp, köye faydası dokunacak bir aydını öldürmeye çalışması trajikomik bir hikâye şeklinde ele alınıyor.


İki kardeşin evlerinde ders çalışırken, odalarına ve hayallerine giren bir geyikle birlikte yaşadıkları fantastik hikâyelerle bir ormanı kurtarmanın hikâyesinin anlatıldığı "Bir Hayalim Var" adlı çocuk oyunu da Aydın’ın tüm ilçelerinde çocuklarla buluşacak.


Şehir Tiyatrosu’nun diğer oyunları ise Moliere’in "Kibarlık Budalası", Hatice Meryem’in yazdığı "Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun" ve Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı oyunlar. Kültür Kumpanyası’nın ve çocuk oyununun turne programı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.aydin.bel.tr adresinden öğrenilebilecek.


Tiyatroseverler, kendilerini birbirinden güzel oyunlarla buluşturacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürler etti.




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