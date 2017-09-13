Aydın’da toplam araç sayısı 424 bin 369 oldu

Aydın’da 2016 yılı Temmuz ayında toplam araç sayısı 401 bin 185 iken, 2017 yılı Temmuz ayında yüzde 5,8 oranında bir artış göstererek 424 bin 369’a, otomobil sayısı ise 162 bin 470 iken yüzde 6,6 artışla 173 bin 232’ye ulaştı.

Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 173 bin 232 adet otomobil, 10 bin 179 adet minibüs, 3 bin 085 adet otobüs, 63 bin 829 adet kamyonet, 8 bin 654 adet kamyon, 119 bin 907 adet motosiklet, 44 bin 833 adet traktör ve 650 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 8 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 10 bin 762 ile otomobil ve 5 bin 262 ile motosiklette gerçekleşti. Türkiye genelinde ise artış oranları toplam araç sayısında yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. Artış oranlarına bakıldığında Aydın ilinde toplam araç için oransal artışın Türkiye değerinin üstünde ve otomobil için de Türkiye değerinin üstünde olduğu görüldü.

Aydın’da 8 bin 521 aracın devri yapıldı

Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 bin 404 adet ile otomobilin yer aldığı, ardından 1363 adet ile kamyonet ve 1000 adet ile motosiklet geldiği belirtildi.

Türkiye genelinde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 21 milyon 763 bin 103 oldu. Temmuz ayında 128 bin 088 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 arttı. Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Temmuz döneminde 672 bin 679 adet arttı. Temmuz ayında 615 bin 390 adet taşıtın devri yapıldı. Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38,7 oldu. Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı. Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.