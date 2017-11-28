Aydın’da toplu hayvan zehirlenmelerine suç duyurusu

Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri, Aydın il merkezinde meydana gelen toplu hayvan zehirlenmesi vakalarını Baro Başkanı Gökhan Bozkurt’un da katıldığı toplantıda kınayarak, daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeynep Börteçine Çoban, “Kamuoyuna da yansıdığı üzere Aydın ilinde değişik bölgelerde eş zamanlı olarak sahipsiz köpekler toplu şekilde zehirlenmiştir. Bu olay bölgemizi ve bizleri tedirgin etmektedir. Yakın zamanda bir kez daha yaşadığımız bu zehirleme olaylarına karşı tepki koymak ve hukuki süreci başlatmak gerekmiştir.

Üst üste gelen bu olaylar karşısında sessiz kalmak mümkün değildir. Aydın Barosu olarak bu katliamlara sessiz kalınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut yasal düzenlemedeki eksiklikler, hayvanların can olarak görülmediği, hayvanlara karşı suçların idari para cezaları dışında yaptırımı olmadığı ve çoğu olayda delil yetersizliği nedeniyle bu cezaların da uygulanamadığı da bilinmektedir.

Ülkemizin acil olarak hayvanların haklarının korunduğu, hayvanların mal olarak değil can olarak görüldüğü bir Hayvan Hakları Yasasına ihtiyacı vardır. Ayrıca hayvanlara karşı suçların Türk Ceza Yasası kapsamına alınması gerekmektedir. Yaşadığımız olay bu durumu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Bölge bölge gezerek hayvanları zehirleyen bir kişinin toplum için ne kadar zararlı olduğu, bu olaylara karşı önlem alınmaz ise bir sonrasındaki suçun insanlara yöneleceği psikologlar tarafından kabul görmektedir. Bugün Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu tür olayların Aydın Barosu olarak takipçisi olacağız” dedi.