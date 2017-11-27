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27 Kasım 2017 09:43

Aydın’da ‘Toplumda cinsiyet eşitsizliği’ konferansı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet” konulu konferans düzenlendi.

Aydın’da ‘Toplumda cinsiyet eşitsizliği’ konferansı

27 Kasım 2017 09:43


Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Salonun da düzenlenen konferansa Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Neşe Menderes, Eğitim – Sen üyesi Psikolojik Danışman Sibel Kubilay ve Aydın Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Kadriye Karadaş konuşmacı olarak katıldı.



Psikolojik Danışman Sibel Kubilay, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü etkinlikleri kapsamın da bir araya geldiklerini belirterek, Aydın kadın dayanışması platformu olarak amaçlarının farklı düşünce, inanç, cinsel yönelim ve görüşlerde ki tüm kadınları bir araya getirerek, erk sistemin cinsiyetçi yaklaşımıyla yıllardır ezdiği, sömürdüğü kadınların il genelin de bir sesi olamak olduğunu ifade etti.



İleri ki süreçte tarih boyunca süre gelen ve dozu giderek artmaya devam eden kadın cinayetleri, taciz, tecavüz, istismar, ensest, edofili savaş ve devlet politikalarını kadın üzerindeki etkilerine, kadına yönelik şiddete ve kadın – erkek eşitsizliğine yönelik çalışmalar yapmak istediklerini belirten Kubilay, mücadeleyi sürdürmek için il genelinde tüm kadınları sonraki süreçte aralarında görmek istediklerini kaydetti.



Kadriye Karadaş’da, yaptığı sunum da, ülke genelinde kadın cinayetlerinde durum hakkın da bilgilendirme yaparken, Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Neşe Menderes ise yaptığı sunumu da, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi 6284 yasası ile ilgili bilgiler verdi.



Yoğun bir katılımın olduğu konferansta katılımcılardan gelen sorulara da yanıtlar veridi.




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