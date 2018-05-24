Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Aydın-İzmir E87 Karayolu Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Efeler’den İncirliova ilçesi yönüne seyir halinde olan Cumali Acar (22) yönetimindeki 09 UP 495 plakalı otomobil, Işıklı Kavşağına geldiğinde önüne çıktığı iddia edilen Mustafa Sarı (18) yönetimindeki 09 DZ 348 plakalı motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Sarı ve otomobil sürücüsü Cumali Acar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nazire Acar (55), Mümin Acar (58) ve Ceylan Acar (26) yaralandı.

Trafiğin olduğu bir zamanda meydana gelen kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanesi ile ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Nazire Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.