Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 02:05

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklete çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

24 Mayıs 2018 02:05


Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Aydın-İzmir E87 Karayolu Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Efeler’den İncirliova ilçesi yönüne seyir halinde olan Cumali Acar (22) yönetimindeki 09 UP 495 plakalı otomobil, Işıklı Kavşağına geldiğinde önüne çıktığı iddia edilen Mustafa Sarı (18) yönetimindeki 09 DZ 348 plakalı motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Sarı ve otomobil sürücüsü Cumali Acar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nazire Acar (55), Mümin Acar (58) ve Ceylan Acar (26) yaralandı.


Trafiğin olduğu bir zamanda meydana gelen kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanesi ile ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Nazire Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç