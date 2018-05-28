Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Kazada bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi yaralandı.
İlçe girişinde çok şeritli yolda sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı kazada Süleyman Özyiğit (53) yönetimindeki araç kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Şoför yaralanırken yan koltukta bulunan anne Elif Özyiğit (81) olay yerinde hayatını kaybetti. Elif Özyiğit’in cansız bedeni sıkıştığı yerden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Anne oğlun Pazar alışverişi için Karacaören Mahallesinde bulunan evlerinde çıkarak ilçe merkezine gittikleri öğrenildi.