Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi’nde çevre yolu girişinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Kahraman idaresindeki motosiklet, 09 JM 443 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Ahmet Kahraman olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahraman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kahraman’ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.