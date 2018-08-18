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18 Ağustos 2018 12:34

Aydın’da trafik kazası; 1 ölü

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da trafik kazası; 1 ölü

18 Ağustos 2018 12:34


Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın-Muğla karayolu Cumalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın-Muğla Karayolundaki refüjde yayalar için ayrılan bölümden plakasız motosikleti ile karşıya geçmek isteyen Hüsnü Kartal’a, Kemal A. A. yönetimindeki 34 JL 2564 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Hüsnü Kartal yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüsnü Kartal’ın hayatını kaybettiği belirledi. Kaza nedeni ile karayolu kısa süreli trafiğe kapandı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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