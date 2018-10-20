Aydın'da trafik kazası; 1 ölü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İncirliova Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. İncirliova'ya gitmek için 09 UJ 379 plakalı motosikletiyle yola çıkan Hasan Çetinkaya (54), henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.