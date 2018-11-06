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Aydın'da trafik kazası, 1 ölü

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Muğla-Aydın karayolunda saat 16.00 sıralarında Söğütçük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine Söğütçük mevkiinde Muğla istikametine giden, Abdullah Tarık Erzin (38) 09 HB 124 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Erzin, motosikletinin yoldan çıkarak yağmur kanalına düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldıran Abdullah Tarık Erzin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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