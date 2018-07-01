Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Ayko 3.Cadde Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi. 35 VAK 44 plakalı motosiklet ile kavşağa giren ismi öğrenilemeyen sürücü, kavşakta başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca motosikleti ile baraber yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.