Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 18:39

Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

01 Temmuz 2018 18:39


Edinilen bilgiye göre kaza, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Ayko 3.Cadde Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi. 35 VAK 44 plakalı motosiklet ile kavşağa giren ismi öğrenilemeyen sürücü, kavşakta başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca motosikleti ile baraber yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç