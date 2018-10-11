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Aydın'da trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Aydın-Denizli karayolu Durasallı Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'den Denizli istikametine doğru giden Özgür E.idaresindeki 09 R 4797 plakalı minibüs, İbrahim U. İdaresindeki 54 ED 784 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs karayolundaki refüjün üstüne çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Özgür E. ve yolcu olarak bulunan Necati I. Yaralanırken, diğer iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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