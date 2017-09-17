Aydın’da trafik kazası 3 yaralı

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Anadolu Bulvarı ile Şair Ömer Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Levent Karamanlı yönetimindeki 09 HB 0737 plakalı otomobil ile 09 ES 327 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler Levent Karamanlı ile İbrahim Engin Özfaik ve yolcular Deren Sarıgül, Mavi Karamanlı, İrem Karamanlı ve Sinem Sarı Öztürk yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.