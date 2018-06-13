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13 Haziran 2018 18:30

Aydın’da trafik kazası; 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın’da trafik kazası; 3 yaralı

13 Haziran 2018 18:30


Edinilen bilgiye göre, kaza Aydın Denizli Karayolu Orgeneral Eşref Bitlis kavşağında meydana geldi. 09 EJ 751 plakalı M.G idaresindeki otomobil ile 09 HU 673 plakalı H.D idaresindeki ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 09 HU 673 plakalı otomobil yan yatarak sürüklendi. Vatandaşların kazayı ihbarı sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında 09 HU 673 plakalı otomobilin sürücüsü H.U ve araçta yolcu olarak bulunan N.K ve M.E hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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