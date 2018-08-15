Aydın’da Tüketici Hakem Heyetleri yeniden yapılandırıldı

Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 2018/96 onay yazısı ile Tüketici hakem heyetlerinin nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları, usul ekonomisi ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla, il merkezlerinde ya da yeniden merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilmesi sonucunda mevcut 1011 tüketici hakem heyetinin yetki alanları, 01 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş olup, 211 Tüketici hakem heyeti karar mercii olarak yetkilendirilmiştir. Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışması il ve ilçelerde oluşturulan tüketici hakem heyetlerinin kapatılması işlemi olmayıp tüketici hakem heyetlerinin yetki alanlarının yeniden belirlenmesi çalışmasıdır. Zira yetki alanındaki ilçelerde Kaymakamlıklarda başvuru alımı, Tüketici Bilgi Sistemine (TÜBİS) kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme vb. hususlarda çalıştırılmak üzere irtibat personelleri görevlendirilmiştir.

Didim ve Kuşadası ilçeleri Söke İlçe Hakem Heyetine; Çine, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı ve Köşk ilçeleri Efeler İlçe Hakem Heyetine; Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri Nazilli İlçe Hakem Heyetine 01 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yetki bakımından bağlanmıştır. Yetki alanında bulunan ilçelerden yapılan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvurular ‘tüketici hakem heyeti irtibat personeli’ tarafından TÜBİS’e başvuru kaydı yapılarak, sistem üzerinden karar mercii olarak yetkilendirilen tüketici hakem heyetine iletilecektir. Ayrıca bütün İl genelinde parasal sınırlar bakımından 2018 yılı için 4 bin 570 TL ile 6 bin 860 TL arası Aydın İl hakem heyeti yetkilidir. Parasal sınırlar her yıl değerleme oranına göre güncellenmektedir.

01 Ağustos 2018 tarihi itibariyle TÜBİS’in, ‘Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılması’ kapsamında yapılacak iş ve işlemlere uygun şekilde kullanılabilmesini teminen gerekli yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Yetki alanındaki ilçelerdeki tüketici hakem heyetlerinin, 01 Ağustos 2018 tarihinden önce yapılan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvuruların iş ve işlemlerini tamamlamalarına yönelik TÜBİS yetkileri 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecektir.

Ayrıca ‘Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılmasına’ ilişkin duyuru ve dağıtımlı yazılar Bakanlığımızın http://tuketici.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/tuketici-hakem-heyetleriyeniden-yapilandiriliyor adresi internet sitesinden ayrıca TÜBİS’in “Duyurular” başlığı altından takip edilmesi uygun olacaktır” denildi.