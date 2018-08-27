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27 Ağustos 2018 10:41

Aydın’da turizmci de bayram bereketi yaşadı

Geride kalan 9 günlük bayram tatili Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da turizm patlamasına neden oldu.

Aydın’da turizmci de bayram bereketi yaşadı

27 Ağustos 2018 10:41

Aydın’daki turistik tesislerin tamamı yüzde 100’lük doluluğa ulaşırken, yoğunluğun Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.


Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Aydın’a Bayram dolayısıyla yaklaşık 1 milyon araç girişi olduğunu bayram tatilinin sona ermesine rağmen yaz tatili dolayısıyla yoğunluğun halen devam ettiğini belirtti. Aydın’da geride kalan 9 günlük süreçte turizmde de bayram bereketi yaşadığını belirten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, “Turistik ilçelerimiz Kuşadası ve Didim’de ciddi bir yoğunluk yaşandı. Otellerde yer kalmadığı için ilimize gelen pek çok kişi evlerde misafir edildi. Eylül ayında da bu hareketliliğin devam edeceği ön görülüyor. Bizler Ekim ayına kadar devam edeceğini düşünüyoruz” diyerek bu yıl sezonun gayet güzel olduğunu 9 günlük bayram tatilinin yoğunluğu maksimum seviyeye çektiğini kaydetti.


“Herkes bayram yaptı”


Türkiye’de yaklaşık 3 yıldır yerli turizmin ciddi bir Pazar payı oluşturduğunu belirten Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, 9 günlük tatilde Kuşadası’nın nüfusunun 1,5 milyona yaklaştığını söyledi. Bayram süresince Kuşadası’nda bütün otellerin yüzde 100 dolulu olduğunu belirten Başkan Özden, “Yani misafir ağırlanacak her yer doluydu. Güzel bir bayram geçirdik. Gerek turizm gerekse esnaf için sezon iyi gidiyor. Haziran’dan itibaren turizm toparlandı. Eylül’den de beklentimiz iyi, ekim de iyi geçerse bu yaz iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Aynı durum Didim için de geçerli” diyerek güzel bir bayramı geride bıraktıklarını kaydetti.


Yerli turiste önemli bir pazar payı ayrılıyor


Türkiye’de son yıllarda yerli turizmin çok ciddi anlamda büyüdüğünü ve turizmciler olarak yerli turizme önemli bir Pazar payı ayırdıklarını kaydeden KODER Başkanı Tacettin Özden, “Artık ülke insanımız da tatilini en güzel şekilde değerlendiriyor. Bayramda tüm turizm tesislerinde yaşanan yoğunluk yerli turizme yönelik bir yoğunluktu. Artık bütün oteller ve turizm tesisleri yerli turiste ciddi bir Pazar payı ayırıyor. Olması gereken de buydu” diye konuştu.




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