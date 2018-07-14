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14 Temmuz 2018 12:49

Aydın’da ücretsiz okul öncesi eğitim

AYDIN (İHA) – Germencik’in Dağyeni Mahallesi Mesire Alanı açılışında konuşan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın 2.

Aydın’da ücretsiz okul öncesi eğitim

14 Temmuz 2018 12:49

dev projesini açıkladı.


Mesire alanının açılışında konuşan Ümmet Akın; oldukça ses getiren ücretsiz su projesinin ardından, ilk kez ücretsiz okul öncesi eğitim projesini anlattı. Başkan Akın; Aydın tekstilin olduğu alanın bir kısmını okul öncesi eğitim alanı yapacağını, çevredeki evleri restore ederek güçlendireceğini açıkladı. Projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Akın; ‘‘Her şeyin altında yatan insan. Eğer insanı doğru yetiştirirseniz; Aydın’da 0-6 yaş çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlayacak okul öncesi eğitimciler, psikologlar, eğitim bilimcileri ve akademisyenlerle birlikte yeni bir eğitim reformu kuracağız. Çocukların yaratıcılığı ve sayısal zekasının gelişimine destek olacağız. Bu şekilde sayısal, sözel ve yaratıcı zekası gelişen evlatlarımızla katma değeri yüksek tarımı, turizmi, eğitimi, teknolojik alanı geliştireceğiz. Ve Aydın bugünkü halinden çok daha gelişmiş bir yerde olacak’’ dedi.


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; ücretsiz okul öncesi projesinde Aydın merkezden başlayıp, Aydın’ın 17 ilçesinde bu projeyi sürdüreceğini ve Aydın’ı ileri taşıyacak projelerine devam edeceğini belirtti.




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