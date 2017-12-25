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25 Aralık 2017 08:45

Aydın’da Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Toplantısı yapıldı

Aydın Devlet Hastanesi Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından, konu ile ilgili olarak planlanan toplantı, Aydın Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Aydın genelinde kamu ve özel hastanelerde çalışan enfeksiyon kontrol hemşireleri ve hekimlerinin katılımı ile Uz.

Aydın’da Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Toplantısı yapıldı

25 Aralık 2017 08:45

Dr. Serkan VOLKAN’ın koordinatörlüğünde gerçekleşti.


İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’deki tüm hastanelere gönderdiği ilgili yazı gereği, Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların sürveyansı, 01.01.2018’den itibaren, yenilenen "Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları" esas alınarak yürütülecektir ve "Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi"nde yer alan tanımlar kullanılacaktır” denildi.


Yaklaşık 25 kişinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda sahada karşılaşılan ortak sorunlar ve çözüm önerileri de tartışıldı. Enfeksiyon kontrol hemşireleri ve hekimleri tarafından, bilgi güncellemek amacı ile toplantıların tekrar edilmesi kararlaştırıldı.




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