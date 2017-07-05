Aydın’da “Uluslararası Sosyal Girişimcilik” konferansı

Konferansın açılışında proje hakkında bilgiler veren AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Reyhan Türkmen projenin İngiltere Ulusal Ajansı tarafından fon desteği verilen Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık kapsamındaki projenin amacının Avrupa’da yaygın olan sosyal işletmelerin, sosyal iş kültürünün sosyal girişimciliğin yaygınlaştırılması, sosyal girişimcilerin desteklenmesi, işletmeler arasında bağ kurulması ve sosyal girişimciler arasında deneyim alışverişinin sağlanması olduğunu söyledi. Koordinatör ülke İngiltere ile birlikte projede Türkiye, İspanya, Litvanya, Almanya, Portekiz’in yer aldığını belirtti. Proje koordinatörü Allan Lawrance’de, konuşmasın da İngiltere’de gençlerin sosyal işletmelere yönelik ilgisinin arttığını ve bu yönde yapılan yatırımlarla gençlerin iş hayatında başarıyı yakaladığını ifade etti.

Prof .Dr. Gönül Budak, yaptığı sunumun da, uluslararası sosyal girişimcilik, sosyal işletmeler için eğitim desteği gelişimine Avrupa yaklaşımı konuların da bilgi verdi.

Mikro Gremen Aydın Bölge Müdürü Demet Plevneli’de, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla da çalışmaların sürdüğünü, kadınların girişimcilik potansiyelinin artırılması hedefine yönelik olarak proje üreten Türkiye Gramen Mikrofinas Programı sürdüğünü, proje sonunda kadına iş kurma, finansman problemleri, girişimcilik danışmanlığı, iş geliştirme, iş yönetimi ve satış artırma konularında eğitim ve danışmanlık hizmetlerin verildiğini belirtti.

Programın sonunda soru-cevap şeklinde sürdürülen konferansa, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunun; “Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesi Sosyal İşletmeler İçin Eğitim Desteği Gelişimine Avrupa Yaklaşımı” projesi kapsamında, İspanya, İngiltere, Litvanya, Almanya ve Portekiz’den gelen proje ortaklarından oluşan proje heyeti ile farklı üniversitelerde öğrenim gören İktisat fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü örencileri hazır bulundu.

Düzenlenen konferansa Dokuz Eylül Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Prof .Dr. Gönül Budak, Migrogremen Aydın Bölge Müdürü Demet Plevneli, Vodofone Akıllıköy kurucu üyesi Tülin Akın konuşmacı olarak katıldı.

katıldı.