Aydın’da UMKE Temel Modül Eğitimi düzenlendi

UMKE Temel Modül Eğitimi ile 2018 yılı Mart ayı içerisinde 25, Temmuz ayı ikinci modüler eğitimine 22 olmak üzere toplam 47 sağlık personeli Aydın UMKE ailesine katıldı. 2018 Temmuz ayı itibari ile personel sayısı eğitimler ve tayinlerle beraber 156’ya ulaştı.

Düzenlenen eğitimlerde, zor şartlarda hayatı idame ettirme, olağan dışı durumda sağlık hizmeti sunumu gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca teorik ve uygulamalı olarak yaralı paketleme, taşıma teknikleri Ked yeleği uygulaması, göçük altından yaralı çıkarma, atel uygulama, araçtan yaralı çıkarma, zor şartlarda yaralı taşıma ve bunlar için uygun sedye kullanımları, triyaj, temel yaşam desteği, hava yolu yönetim ve KBRN gibi konular üzerinde de duruldu. 7 eğitmen ve 25 sağlık personelinin katılım sağladığı UMKE temel eğitimi sonrasında düzenlenen sertifika töreni ile katılımcılara belgeleri takdim edildi.