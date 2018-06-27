Aydın’da uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekildi

" 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bilgilendirme standı açtı.

Uyuşturucunun Türkiye’de önemli bir konuma geldiğini ve uyuşturucu kullanımında artış gözlendiğini belirten Fevzi Yavuzyılmaz, “Bizler Valiliğimiz Başkanlığında, hem Sağlık Bakanlığımız, hem İçişleri Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızın koordinasyonunda illerde tütünle ve uyuşturucuyla mücadeleyi etkin bir biçimde sürdürüyoruz. Valimiz başkanlığında her ay teknik kurulumuz, İl Valiliğimiz Başkanlığında da 2 ayda bir bütün kurumlarımızın katılımıyla büyük kurulumuzu toplayıp ‘İlde ne yapabiliriz, ne durumdayız’ bunların mücadelesini veriyoruz” dedi.

Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan ise, “Aydın’ın en işlek yeri olan Kent Meydanı’nda konuya dikkat çekmek üzere toplandık. Halkımıza bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Bizde bugün toplantımızı yaptık. Bu konu çok önemli neredeyse her evde olan bir sorun gibi görmek gerekiyor ve çok ciddi adımlar atmak zorundayız. Uyuşturucu her sene bir önceki senelere göre artıyor. Bu işe bulaşmamış insanlarımızı korumak gerekiyor. Umuyorum ve bekliyorum ki bu çabalarımız faydalı olur” diye konuştu.

Kent Meydanı’nda açılan standı, Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Murat Yılmaz ve vatandaşlar ziyaret etti.