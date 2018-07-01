Aydın’da veliler inşaat terörüne isyan etti

Aydın Mustafa Kiriş Okulu’nda çocukları sınava giren veliler yasağa rağmen okulun dibindeki inşaatta yapılan çalışmaya isyan ettiler. İki gün üst üste uyarı ve ikazlarına rağmen okuldaki çalışmayı belediye görevlilerinin önleyemediğini iddia eden veliler, belediyeye göreve davet ettiler.

Aydın Mustafa Kiriş Okulu’nun hemen önünde bulunan inşaatta dün sınav saatinde yapılan çalışma nedeniyle öğrenci velileri ile inşaat çalışanları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Belediye görevlilerinin uyarısını aldırış etmeyen çalışanlar polislerin de uyarısı ile sınav saatinde çalışmaya ara verdiler. Sınavın ikinci günü aynı sıkıntı ile karşılaştıklarını belirten öğrenci velileri duruma tepki göstererek bu defa direk polise şikayette bulundular. Sınav olmasa da Pazar günü inşaatlarda çalışma yapılmasının yasak olmasına rağmen Aydın’da kimsenin kurallara uymadığını iddia eden velilerden E.U. “Aydın’da maalesef bir inşaat terörü var. Dün okulun dibindeki inşaatta çalışma vardı. Velilerin ve belediyenin uyarılarına hiç kimse aldırış etmedi.Daha sonra polis geldi. Çocuklar inşaatın dibindeki okulda çok önemli bir sınav veriyor. İnşaattakiler ‘Harç bitsin ondan sonra bırakırız’ diyor. Dün bir şekilde bıraktılar. Bugün Pazar olmasına rağmen aynı sıkıntıyı yine yaşadık” diyerek Aydın’da belediyelerin duyarsızlığı nedeniyle adeta inşaat terörü yaşandığını ileri sürdüler.