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28 Şubat 2018 09:56

Aydın’da yaban atlarının sayımı yapıldı

Aydın Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında bulunan yaban atlarının sayımı yapılırken,milli parkta 283 yaban atının yaşadığı tespit edildi.

Aydın’da yaban atlarının sayımı yapıldı

28 Şubat 2018 09:56


Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü’ne Bölge Müdürlüğüne bağlı Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Milli Park Müdürlüğü personeli yöre halkının katılımıyla Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında bulunan Yaban Atları ve Yaban Sığırlarının yaşama ortamları ve sayılarının tespiti yapıldı.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkının, Dilek Yarımadası kısmı 10 bin 985 hektar büyüklüğe sahip olup 1966 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir.Alan, Milli Park ilan edilmeden önce, özellikle 1960’lı yıllara kadar Yörükler tarafından yoğun olarak kullanılmıştır. 1960’lı yıllardan sonra azalan kullanıma bağlı olarak serbest yayılım yapan sığırlar ve atlardan bazıları, Yörüklerimiz tarafından yakalanıp ya da sürülüp alandan çıkarılmamıştır. Alandan çıkarılamayan bu hayvanlar yabanileşip Dilek Yarımadasının tabiatına uyum sağlayıp, çoğalarak günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir.


Duyum, Gözlem, Koruma-Kontrol Faaliyetleri, Fotokapan vebenzeri metotlarla elde edilen veriler doğrultusunda Yaban Sığırı ve Yaban Atı populasyonlarında artışların olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu türler, biyolojileri ve habitatları gereğince beslenme, barınma, üreme, su kaynaklarını vb. yaşama alanlarını ortak kullanmaktadırlar. Yoğun kullanılan yaşama ortamlarında doğal dengenin sağlanmasına katkı koymak amacıyla sayılarının tespiti için 12-13 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen etüt - envanter çalışmalarında doğrudan gözlem teknikleri kullanılmakla birlikte açıklık ve az yoğun makilik alanlarda Drone kullanımı da sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde alana daha önce yerleştirilen fotokapan görüntülerinden elde edilen veriler de kullanılmıştır. Bütün veriler işlenerek elde edilen sonuca göre Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde 283 Yaban Atı, 37 Yaban Sığırı ve 42 Alageyik tespit edilmiştir” denildi.




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