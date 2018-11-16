Aydın'da yağış olmayınca mantarın fiyatı tavan yaptı

Aydın'da sonbahar mevsiminde beklenen yağışlar gerçekleşmeyince pazarlarda satılan doğal mantarlar kilosu 25 TL'den satışa sunuluyor.

Aydın'da mevsim yağışlarının gerçekleşmemesi sonucu doğal mantarların çıkmaması pazarda satılan mantarın fiyatını yükseltti. Yağışlı ve nemli havayı seven mantarların yeterince doğada yer almaması mantar fiyatlarını da etkiledi. Pazarda doğal mantar 10 TL'den, çıntar mantarı da kilosu 25 TL'den satılmaya başladı.

Pazarda doğal mantar satan Muharrem Başalan mevsim yağmurlarının yeterli düzeyde olmamasından dolayı, doğada mantar bulmakta zorlandıklarını belirterek, “Beklenen yağmurlar yağmayınca mantarlarda doğada yüzünü göstermedi. Bizde mantar toplamak için yağmurların yağmasını bekliyoruz. Şu anda pazarda sattığımız mantarları Muğla ili sınırları içindeki bölgelerden bin bir güçlükle buluyoruz. Geçen sene bu zamanlarda pazarlarda mantar boldu. Şimdi ise pazarda mantar yok satıyor. Doğal beyaz mantarın kilosunun 10 TL'den çıntarın ise kilosunu 25 TL'den satıyoruz. Yağmurların başlaması ile mantarlar çoğalınca mantarlar çoğalacak ve fiyatlarda aşağı düşecektir” diye konuştu.