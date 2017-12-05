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05 Aralık 2017 13:28

Aydın’da yağışlardan sonra çıkan mantarlar vatandaşın yüzünü güldürdü

Aydın’da aralıklarla süren yağış sonrası mantarlar ortaya çıkarken, vatandaşlar mantar toplamak için dağlık araziye çıktı.

Aydın’da yağışlardan sonra çıkan mantarlar vatandaşın yüzünü güldürdü

05 Aralık 2017 13:28


Aydın’da son günlerde etkili olan sağanak yağmur sonrası, dağlarda doğal olarak yetişen mantara vatandaşlar ilgi gösterdi. Dağlık arazide kendiliğinden yetişen doğal mantarlar güneşle birlikte görülmeye başladı. Kilosu 20 TL’den satılan mantarlar vatandaşa ekmek kapısı oluyor.


Sabahın erken saatlerinden itibaren dağlık alanlara çıkan vatandaşlar topladıkları mantarları yemek yaparak tüketirken, fazlalığını da semt pazarlarında satıyor.


Koçarlı Bogaziçi Mahallesinde yaşayan Nursel-İsmail Karahamza çifti dağlardan topladıkları mantarları yemek olarak tükettiklerini belirtti. Bu mevsimde yağışla birlikte mantarların doğada kendini gösterdiğini belirten Karahamza Çifti, “Yağışın ardından dağlarda mantar çoğaldı. Bizde eşimle birlikte araziye çıkarak mantar topluyoruz. Bu bölgede zehirsiz türler olan dana burnu, etcik, çıntar ve doğal kültür mantarları çok bulunuyor. Mantarın zehirsiz olduğunu kokusundan ve renginden anlıyoruz. Eşimle birlikte sabahtan bu yana oldukça fazla sayıda mantar topladık. Yemeği çok lezzetli oluyor. Bu mantarları evimizde çocuklarımızla birlikte tüketeceğiz” diye konuştular.




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