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Aydın'da yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da yarın kıyı kesimler hariç yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da yarın kıyı kesimler hariç yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ Bölgemizin kuzeyinde yerel ve aralıklarla devam eden yağışların yarın (Perşembe) ve Cuma günü etki alanını arttırarak aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Yarın bölge geneli parçalı ve çok bulutlu; Çanakkale, Balıkesir ve Manisa il geneli, İzmir'in Çeşme Yarımadası ve güneybatı kıyıları haricinde kalan yerleri ile Aydın'ın kıyıları haricinde kalan kısımlarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği beklenmektedir. Yağışların Çanakkale'nin kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Görülebilecek kuvvetli meteorolojik hadiseler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

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