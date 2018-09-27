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Aydın'da yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın'da etkili olacak yağışlı havanın önümüzdeki hafta Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da 25-30 derece bandında seyretmesi tahmin ediliyor. 28 Eylül Cuma günü başlayacak olan yağışlı havanın, hafta sonu devam etmesi beklenirken, yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiği belirtildi.

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