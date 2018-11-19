Aydın'da yağmur sevinci

Kış mevsimine girilmesine rağmen kurak bir sezon yaşanılan Aydın'da son yağışlar sevindirdi. Kasım ayı boyunca ortalama 82,6 kilogram yağışın düştüğü Aydın'da bazı ilçelere yaklaşık 100 kilogram yağış düşerken il genelinde metrekareye ortalama 42 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, tarımın yapılabilmesi hatta hayatın devamı için havadan sonra suya ihtiyaç olduğunu belirterek “Uzun süredir beklenilen yağmur Kasım ayının ilk yarısından sonra gerçekleşti. Yağışlar üreticimizi sevindirdi” diye konuştu.

En fazla yağış Didim'e düştü

Aydın'da hafta sonu etkili olan yağışlar il genelinde etkili oldu. Didim'de metrekareye düşen yağış miktarı 99,8 kilogram olarak ölçülürken Söke'ye 56,8, Germencik Çine ve Karpuzlu ilçelerinde ise metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Meteoroloji Müdürülüğü yetkilileri, Aydın ve çevresinde yağıların çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinde yeniden devam edeceğini belirttiler.