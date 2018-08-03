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03 Ağustos 2018 00:45

Aydın’da yangın paniği

Aydın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aydın’da yangın paniği

03 Ağustos 2018 00:45

Kısa sürede tüm daireyi saran yangın binanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü. Yangın çıkan binada oturanlar ekipler tarafından tahliye edilirken, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.


Yangın akşam saatlerinde Efeler Mahallesi 2296 sokaktaki Sağlık Evleri sitesi G Blok 2. Katta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Seyhan T.’ye ait evde kiracı olarak oturan aile mutfakta olduğu sırada salon bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede yangının büyümesi üzerine dairede oturanlar evden çıkarak canlarını kurtardı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Binanın doğalgazlı olması nedeniyle bölgeye ilgili ekipler de çağrıldı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da binanın doğalgaz ve elektrikleri kesildi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır’ın da söndürme çalışmalarına katıldığı yangında, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri de her ihtimale karşı hazır bulundu.


Söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra tahliye edilen binanın sakinleri elektrik ve doğalgazın açılması ile evlerine yerleşti.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




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