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Aydın'da yangın paniği

Aydın’da gece yarısı yangın paniği yaşandı.

Aydın'da gece yarısı yangın paniği yaşandı. Güzelhisar Mahallesi Albay Şefik Caddesi üzerinde bulunan bir binadan yükselen dumanlar nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu.


Gece saat 00:45 sıralarında Albay Şefik Caddesi üzerinde bulunan ve zemin katında pide dükkanı bulunan bir binadan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler ikamet ikamet yangınından kaynaklandığı zannedilen dumanların binanın arka kısmında bulunan ve çöplüğe dönen boş alandaki çöplerin yanması sonucu oluştuğunu belirledi. Dumanların apartmandaki daireleri sarması nedeniyle ikamet sahipleri evlerini boşaltırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. İtfaiye çalışmalarını tamamladıktan sonra sokağa dökülen bina sakinleri yeniden evlerine döndü.

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