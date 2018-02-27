Aydın’da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın İzmir, Aydın ve Balıkesir çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. İzmir ve Balıkesir’de öğleden sonra, Aydın’da ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.