Aydın’da Yaz Kuran Kursları eğitime başladı

İki dönem halinde 25 Haziran-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında 8 hafta sürecek olan yaz Kuran Kurslarının açılışı Efeler Yavuz Sultan Selim Camiinde gerçekleştirilen programla yapıldı. 2017 yılında 26 bin 863 öğrencinin katıldığı kurslara bu yıl ilginin artarak devam etmesi bekleniyor. Kurslar boyunca öğrenciler Kuran-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra sportif etkinlikler de yapacak.

Yavuz Sultan Selim Camiinde gerçekleştirilen açılış programı Kuran Tilaveti ile başladı. Daha sonra öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu sinevizyon gösterisi izletildi. Açılış öğrencilere ve velilere çikolata ikramı ile son buldu.

Aydın Müftüsü Ercan Aksu açılışta yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar dileyerek, “Yaz Kuran kurslarının hayırlı olmasını cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bugün itibariyle bütün Türkiye genelinde yaz Kuran kurslarımız başlıyor.17 Ağustos’ta da kurslarımız sona erecek. Sizler bu zaman dilimi içerisinde hem eğleneceksiniz, hem dinleneceksiniz, ama bu zamanlarınızı da kendi inancımızı Kuranımızı öğreneceksiniz. Sizlerin anneleri dedeleri babaları camilerin atmosferi ile yetiştiler. Yani bizler camilerin ve minarelerin gölgesinde ezanların gölgesinde yetiştik. Müslüman bir ülkede yetişiyoruz. Bizler imkan ölçüsünde Kuranımızı öğrenme fırsatı bulduk. Bu yaz dönemi dinimizi öğrenmek için iyi bir fırsattır. Sizler inşallah camilere geleceksiniz, camileri gül bahçesine çevireceksiniz. Sizler camilerin çiçeklerisiniz” dedi.

Açılışa Aydın Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Murat Yılmaz, öğrenciler ve velileri katıldı.