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03 Temmuz 2017 10:43

Aydın’da yaz spor kurslarına ilgi yoğun

Aydın’da 21 branşta açılan yaz spor kurslarına katılım oldukça yoğun olurken, kurslardan en az 5 bin öğrencinin faydalanması bekleniyor.

Aydın’da yaz spor kurslarına ilgi yoğun

03 Temmuz 2017 10:43


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz yaz spor kurslarında 05 - 18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler, Aydın’da 21 branşta yaklaşık 125 uzman antrenör tarafından gerçekleştiriliyor.


Yaz ve kış döneminde yapılan kurslara her yıl olduğu gibi bu sene de ilgi yoğun olurken, yaz dönemini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, kurslara kayıt yaptırdı. 5 ile 18 yaş arası kişilere hitap eden kurslara Efeler’ den 3 bin 500 yakın başvuru olduğu, ilçelerle birlikte bu sayının 5 bini geçtiği ve bu sayının artmasının beklendiği belirtildi. Diğer ilçelerde de kurslara talebin yoğun olduğu ifade edilirken, kayıtların kurs sonuna kadar devam edeceği belirtildi.


Yaz Spor Kursları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların ve gençlerin sporla tanışması amacıyla yapılıyor. Aydın’da, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, boks, futbol, güreş, halter, hentbol, cimnastik, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, rahvan, taekwondo, tenis,voleybol, yüzme ve wushu kurslarında faaliyet gösterilecek.




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