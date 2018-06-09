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09 Haziran 2018 11:54

Aydın’da yaz spor okulları kayıtları başladı

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün uhdesinde her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezleri tanıtımları tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın’da yaz spor okulları kayıtları başladı

09 Haziran 2018 11:54


Aydın’daki okulları ziyaret eden Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü uzman antrenörler tarafından okullarda karnesi alan öğrencilere Ücretsiz İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri ile ilgili görseller ve el broşürleri dağıtılarak yaz spor okulları bilgilendirmesi yapıldı. Her yıl gerçekleştirilen spor okulları kurslarına 2017 yılında il ve ilçelerde 12 bin katılımla tüm yıllara göre en yüksek sayıya ulaşıldı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2018 yılında koyduğu hedef ise tam 15 binin üzerinde sporcu yetiştirmek.


22 Spor Branşında Kurs Açılacak


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde görev yapan uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek olan İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri Aydın’da 22 spor branşında faaliyet gösterecek. Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Cimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hemsball, Hentbol, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Taekwondo, Tenis, Yüzme (ücretli) ve Wushu spor branşlarında 2018 yılı yaz spor okulları gerçekleştirilecek.


05 - 18 yaş aralığında bulunan bireylerin velileri ile birlikte Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binasına veya bağlı tesislerde temin ettikleri kayıt formlarını doldurarak istedikleri spor branşlarına başvuru yapabilecekleri belirtildi.


İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri kursları tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak 29 Haziran 2018 tarihinde Efeler Atatürk Spor Salonunda yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sağlıklı bir nesil için 05 - 18 yaş aralığındaki vatandaşlarımız yaz spor okullarına davet ediyor.




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