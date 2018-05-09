Proje kapsamında Aydın’da 12 bin 877 çocuk yetenek taramasından geçecek.

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında toplumdaki yediden yetmişe herkesin severek spor yapması amaçlanıyor. Bu kapsamda spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Aydın’da yetenek taraması başlatıldığı belirtildi.

Aydın’da 12.877 öğrenciye yetenek taraması yapılacak

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Aydın’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilerek Efeler ilçesi Aydın Lisesi Spor Salonunda başladı. Proje kapsamında il genelinde 134 ilkokulda 3’üncü sınıfta okuyan 12 bin 877 öğrenciye sportif yetenek taraması uygulanacak.

Efeler ilçesinde başlayan proje 25 uzman ekip tarafından yürütülüyor. Proje 8 parkurdan oluşuyor, tüm parkurlarda elektronik sistem üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığının geliştirdiği program ile veri akışı dijital ortama aktarılıyor.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir “Proje kapsamında yeni yetenekli sporcular keşfedilerek Türk sporuna kazandırılacak. Aynı zamanda yetenekli sporcuların dışında öğrencilerimiz spora kazandırılarak sağlıklı bir nesil yetiştirilmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız etkin rol oynayacak. İlkokul 3’üncü sınıfa giden sporcularımızın yanı sıra engelli kardeşlerimizin de sportif yetenek taramalarını gerçekleştireceğiz” diyerek projenin hayırlı olmasını diledi.