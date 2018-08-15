Aydın’da yerel seçim çalışmaları erken başladı

2019’da yapılacak yerel seçimler öncesinde belediye başkan aday adayları da yavaş yavaş sahaya çıkmaya başladı. Aydın’ın Germencik ilçesinde Fuat Öndeş düzenlediği toplantı ile köy muhtarları ile bir araya gelip, belediye başkan adaylığını açıkladı. Öndeş, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, “Koltuğa ihtiyacım yok, hizmet etme sevdası ile yola çıktım” dedi

Köy muhtarlarının ilgi gösterdiği yemekte konuşan Fuat Öndeş, "Bu yola çıkarken önce ailemin rızasını ve duasını aldım. Utanma duygusunun, merhametin, vicdanın ve adaletin olmadığı bir siyaset yapmak istemiyorum. Şimdi de sizlerin, halkın desteğini istiyorum. Germencik’e güzel hizmetler kazandırmak, çocuklarımıza güzel bir gelecek için Germencik Belediye Başkanlığı görevine talibim" dedi.

Koltuk için değil hizmet için yol açıktığını kaydeden Fuat Öndeş, " Germencik’in hak ettiği noktada olmadığına inanıyorum. Bu makus talihi yenmek için de güzel bir ekiple Germencik’i Aydın’da hak ettiği yere getirmek ve bunun için gece gündüz demeden mesai yapacağıma söz veriyorum. Muhtarlarımız bizim en önemli hizmet ayağımız olacak. Sizlerle bu yolu yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yemeğe davet ettiği bazı muhtarların sözlü tehdit edilip korkutulduğunu iddia eden Fuat Öndeş, her zaman muhtarların yanında olacağı sözünü verdi. Öndeş CHP’den başkan adayı olacağını kaydetti. Bir soru üzerine Öndeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile de görüştüğünü beyan etti.