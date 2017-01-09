Aydın’da “Yöneticinin Adaleti” konulu konferans düzenlendi

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak’ın koordinasyonuyla kamu idarecileriyle buluşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Yöneticinin Adaleti” konulu konferans verdi.



Etkinliğe Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer ve Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan’ın yanı sıra emniyet müdürleri ve ilçe kaymakamları katıldı.



Konferansta İslam Tarihinde II. Ömer olarak adlandırılan aynı zamanda Hz. Ömer Bin Hattab’ın da torunu olan Ömer bin Abdülaziz’in 60 yıllık Emevi hanedanlığı döneminde yaşanan olumsuzlukları, bozulan adaleti ve yönetimi tekrar tesis etmesi, günümüz idarecilerine yol gösterici özellikleri anlatıldı.

Ömer bin Abdülaziz’in 4 Halife döneminden sonra adaleti tekrar tesis ederek ortaya çok iyi bir yönetim sistemi koyduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Hz. Ali’nin evlatlarına karşı sürdürülen hasmane tutumdan bu dönemde vazgeçilmiş Fedek arazisinin gelirleri Hz. Ali’nin soyundan gelenlere verilmiştir” dedi.



Ömer bin Abdülaziz’in sosyal anlamda yaptığı faaliyetlere de değinen Ağırakça, Ömer’in Semerkant valisine, ticaret yollarına kervansaraylar yaptırmasını, hayvanların rahatının tesis edilmesini, hasta yolculara yardımda bulunulmasını emrederek insanların yanı sıra hayvanların rahatını da düşündüğünü anlattı. Ömer bin Abdülaziz döneminde yaşanan fikir özgürlüğüne dikkat çeken Ağırakça, 60 yıllık Emevi hanedanlığı döneminde susmak zorunda bırakılan ilim adamlarının bu dönemde fikirlerini özgürce dile getirebildiğini söyledi. Günümüzdeki idareciler için Ömer Bin Abdülaziz’in fikirlerinin yol gösterici olabileceğini anlatan Ağırakça, böylesine değerli bir yöneticinin 2 yıl 5 ay 18 gün görev yaptıktan sonra zehirlenerek öldürüldüğünü kaydetti.



Konferansın ardından konuşma yapan Rektörz Prof. Dr. Cavit Bircan, anlatılanlardan etkilenmemenin mümkün olmadığını dile getirerek böyle bir konferansta Valileri, Rektörleri ve Kaymakamları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Konferansın ardından Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.