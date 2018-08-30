Aydın’da Zafer Bayramı coşkusu

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Aydın Efeler’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ilk olarak Atatürk Anıtı önünde başladı. İzinde olan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger yerine vekalet eden Vali Yardımcısı Hulusi Arat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Jandarma Personel Yüzbaşı Murat Genç yaptı. Konuşmanın ardından buradaki tören sona erdi. Kutlama programı daha sonra Valilik Binası’ndaki resepsiyon ile devam etti. Vali Yardımcısı Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Milletvekilleri Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Aydın Adnan Sezgin, askeri ve mülki erkan tebrikleri kabul etti.