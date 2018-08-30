Aydın’da Zafer Bayramı etkinlikleri

yıl dönümü coşkuyla kutlandı. İl merkezinin yanı sıra ilçelerde devlet törenlerinin yanı sıra 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala Bozdoğan’da vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutlayıp 30 Ağustos mesajı yayınladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışında da tanınan Aydınlı Mehmet Hoca 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mehmet Pala mesajında 96 yıl önce dört bir yandan kuşatılan ülkenin hangi şartlar altında bağımsızlık ve özgürlüğünü kazandığının asla unutulmaması gerektiğini hatırlatarak mesajında “30 Ağustos Zafer Bayramı; Bir milletin, genci, yaşlısı, kadını, çocuğuyla tarihe not düştüğü, vatanın bedelinin kanla ödeneceğini cihana ispat ettiği günün adıdır. 30 Ağustos Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığında bir milletin diriliş ilanıdır. O gün yalın ayak başı kabak, aç açık bir vaziyette bu vatanı savunanların bazılarının silahı, bazılarının ise kazması küreği vardı. Kimisi düşmanı yavaşlatmak için şahadete koştu.Kimisi son mermisine kadar savaştı, mermisi bitince süngüsüyle ölüme yürüdü. Bütün “olmayanlarını ‘imanları’ ile var ettiler. ‘Ben öleyim yeter ki vatan yaşasın’ dediler. Bugün ise bizlere düşen her karışı şehit kanları ile sulanmış bu aziz vatanı sahip çıkmaktır” ifadelerine yer verdi.