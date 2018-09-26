Aydın'da zeytin hasadı başladı

Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde yemeklik zeytin olarak yetiştirilen ‘Yamalak Sarısı' cinsi zeytinlerin hasadına başlandı. Bu yıl hasat sezonunun havaların kurak gitmesinden dolayı hasada erken başladıklarını belirten üreticiler, fiyatların ve rekoltenin düşüklüğünden dert yandılar.

Buharkent halinde bu yıl alımların yaklaşık 15 gün önce başladığını belirten zeytinciler, kuraklık nedeniyle zeytinlerin buruşmaya başladığını belirterek bu yıl hasada erken başladıklarını belirttiler. Bu sezon rekoltenin düşüklüğünün yanında fiyatların da geçen yılın altında olduğunu belirten yetiştiriciler, “Bahar mevsiminde dolu nedeniyle zeytinlerin önemli bir kısmını dolu vurdu. Şimdi de havalar kurak gidiyor. Masraf fazlalaştı, sattığımız ürün geçen yıldan daha ucuz. Bu yıl zor bir sezon yaşıyoruz” diye konuştular.

Aydın'ın Kuyucak İlçesinin Yamalak Beldesi ve çevresinde bolca yetiştirilen ve 'Yamalak Sarısı' olarak tescillenen yeşil zeytinin erkenci olması, kırma, çizik ve çekirdeği çıkarılarak içinin çok rahat doldurulması nedeniyle son yıllarda çiftçinin yüzünü güldürmüştü.

Yamalak ve çevresine mahsus mikro iklim koşullarında yetişen Yamalak Sarısı, Türkiye'nin en erken hasat edilen sofralık yeşil zeytin türü olarak biliniyor.