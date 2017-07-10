Aydın’da zincirleme trafik kazası, faciaya ramak kaldı

Zincirleme kazada yoldan çıkıp kaldırıma çıkan aracın altında kimsenin kalmaması sevindirirdi. Kazada yolcular dahil tüm yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza gece saat 02:00 sıralarında Batı Gazi Bulvarı Kız Melsek Lisesi Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta 09 EJ 216 plakalı hafif ticari araç, 09 HD 473 plakalı otomobil ve 09 HK 609 kamyonet birbirine girdi. Kazadan sonra yoldan çıkan hafif ticari araç birden yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Batı Gazi Bulvarı bir süre trafiğe kapalı kaldı.