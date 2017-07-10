Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 13:10

Aydın’da zincirleme trafik kazası, faciaya ramak kaldı

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aydın’da zincirleme trafik kazası, faciaya ramak kaldı

10 Temmuz 2017 13:10

Zincirleme kazada yoldan çıkıp kaldırıma çıkan aracın altında kimsenin kalmaması sevindirirdi. Kazada yolcular dahil tüm yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaza gece saat 02:00 sıralarında Batı Gazi Bulvarı Kız Melsek Lisesi Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta 09 EJ 216 plakalı hafif ticari araç, 09 HD 473 plakalı otomobil ve 09 HK 609 kamyonet birbirine girdi. Kazadan sonra yoldan çıkan hafif ticari araç birden yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaza nedeniyle Batı Gazi Bulvarı bir süre trafiğe kapalı kaldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    43°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!