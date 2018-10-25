Aydın'da zirai don uyarısı

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesiyle birlikte yardı Aydın'ın bazı bölümlerinde zirai don beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi halen Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altında bulunuyor. Soğuk havanın yarın sabah ilk saatlerde Balıkesir'in güneydoğusu ile Manisa'nın, İzmir'in ve Aydın'ın doğusunda hafif zirai don olayına sebep olması bekleniyor.