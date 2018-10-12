İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'daki bodrum yangını korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle 217 sokakta bulunan beş katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen iki kişi olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Bodrum katta atıl vaziyette bulunan süngerlerin tutuşması sonucu çıkan yangının sebebi araştırılıyor.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.