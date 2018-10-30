Aydın'daki çocuk parklarında güvenlik sorunu

Aydın'daki çocuk parklarında ciddi bir güvenlik sorunu yaşanıyor. Çocuklar için yapılan pek çok oyun alanı yaşları 17-18 civarında olan çeşitli gruplar tarafından işgal ediliyor. Ne zabıta ne de polis ekiplerince dokunulamayan kişiler yüzünden pek çok aile apartman dairelerinde sıkılan çocuklarını parka götüremez oldu.

Özellikle Aydın'ın en yoğun parklarından olan Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki Atatürk Kent Meydanı'ndaki çocuk parkı çocuğu ile parka gelenlere korku salmaya başladı. Dün gece Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları etkinlikleri dolayısıyla parka gelen pek çok aile parkta çocuklarını oynatmak isteyince neye uğradığını şaşırdı. Gençler tarafından adeta gasp edilmiş durumdaki oyuncaklarda oynamak isteyen çocukların arasına dalan yetişkinler kimseyi oynatmadıkları gibi oynayanları da parktan kaçırdı. Aileleri tarafından ‘Biraz bizim çocuklar oynasın' önerisine de ‘Dayı görmüyor musun biz oynuyoruz' diyerek geri çeviren kimlikte çocuk kendileri büyük 4-5 kişilik gruba polis ekipleri de dahil kimse müdahale edemedi.

Yaşanan rahatsızlığın giderilmesi için zabıtaya müracaat eden vatandaşlara olayın polisi ilgilendirdiği söylendi. Meydanda görevli polisler ise kimlikte 18 yaşını doldurmamış her ferdin çocuk sayıldığını belirterek yaşanan sıkıntıya kanunen müdahale haklarının olmadığını belirtti. Bunun üzerine parkta oynamak isteyen pek çok çocuk, sakalı bıyığı çıkmış ancak kimlikte 18 yaşını doldurmadığı için kanunen çocuk sayılan büyükler nedeniyle oyun oynayamadan parktan ayrılmak zorunda kaldı.

Yaşanan durumun üzüntü verici olduğu gibi parklardaki güvensizliğin de bir göstergesi olduğunu belirten pek çok vatandaş, “Bu ortamda çocuklarımızı parkta oynatabilmemiz imkansız. Biz müdahale etsek kimlikte çocuk sayılan koskoca adamlar bizi dövecek. Polis ‘Yaşı 18'den küçük kanunen çocuk sayılır' diye müdahale etmiyor. Aklımıza bile getirmek istemediğimiz olumsuzlukların yaşanmaması için yetkililerin bu soruna çare bulmasını istiyoruz” diye konuştular.

“Okullar ayrıldı parklardaki alanlar da ayrılabilir”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıllar önce çocukların gelişimi ve yaş grubu göz önünde tutularak lise ve ilköğretimdeki çocukların binalarının bile ayrıldığını belirten vatandaşlar, “Bugün 17 yaşında delikanlı olmuş ve velisinin izni ile evlenebilen kişi çocuk sayıldığı için bizim çocuklarımızla aynı oyuncakta kucak kucağa oynamak istiyor. Her ne kadar kanunen 18 yaşını doldurmamış olsa da bu koskoca adamların parklarda ‘Biz de oynuyoruz' diyerek çocukları ve oyun çağındaki çocukların ailelerini rahatsız etmesine göz yumulmamalı. Sayın Valimizden ve Emniyet Müdürümüzden bu sorunun çözümünü istiyoruz” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdiler.