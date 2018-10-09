Aydın'daki feci kazada 3 genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i üniversite öğrencisi 3 kişi hayatını feci şekilde kaybetti. Kaza da 2 genç de yaralandı.

Kaza, Karacasu ilçe girişinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Karacasu'dan çıkıp Nazilli istikametine gitmekte olan 20 AAZ 682 plakalı Hazar Canbaz yönetimindeki otomobil, kavşak çalışmasının devam ettiği kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçip bankette bulunan toprak zemine çarptı. Korkunç kazada araç sürücüsü Hazar Canbaz ve Davut Arısan araçta sıkıştıkları yerde hayatını kaybetti. Nurdane Geryüz ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan şahısların cansız bedenleri Karacasu İlçe Devlet Hastanesi ve Nazilli Devlet Hastanesi morglarına kaldırıldı.

Araçta bulunan yolcular Emre Budak ile üniversite öğrencisi Dilan Şener ise olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken görgü tanıkları aracın aşırı süratli olduğu dile getirdi.