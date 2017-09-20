Aydın’daki FETÖ soruşturmasında 299 şüpheli aranıyor

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 15 Eylül 2017 itibariyle Aydın ili genelinde 2 bin 776 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Şüphelilerden 1049’u tutuklandı, 1149 kişiye adli kontrol uygulanırken 504 kişi serbest bırakıldı. 72 şüphelinin başka illere sevk edildiği soruşturmada 2 kişi halen gözaltında bulunuyor. Soruşturma kapsamında 299 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle FETÖ/PDY, PKK/KCK ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen 1081 kamu personeli ihraç edildi ve 306 personel görevden uzaklaştırıldı.