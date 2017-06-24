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24 Haziran 2017 19:41

Aydın’daki mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Aydın’da Ramazan Bayramı dolayısıyla Arife gününde mezarlıklara akın eden vatandaşlar sevdiklerini kabirleri başında ziyaret ettiler.

Aydın’daki mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

24 Haziran 2017 19:41


Ramazan Bayramı arifesinde Aydın’da yer alan mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Mezarlıklarda aşırı kalabalık oluşurken, zaman zaman trafikte zor anlar yaşandı. Vatandaşlar sevdiklerinin kabirleri başında Kuran ve Yasin-i Şerif okuyup, dualar ettiler.


Vatandaşlar şehitler içinde dua etti


Efeler ilçesi Kemer Mezarlığı’da yoğun günlerden birini yaşarken, mezarlıkta bulunan şehitlikteki kahramanlar da bayram arifesinde unutulmadı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, şehitler içinde dua etmeyi unutmadılar.


Mezarlık ziyaretlerindeki yoğunluk sebebi ile özel güvenlik görevlileri ve emniyet güçleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri aldılar.


Çiçekçiler de bayram yaptı


Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar mezarlık etrafında yer alan çiçekçileri de bayram arifesinde mutlu etti. Yakınlarının mezarlarına çiçek koymak isteyen vatandaşlar, mezarlık etrafındaki çiçekçilerden aldıkları çiçekleri kabirlere bıraktılar.




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