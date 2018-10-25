Aydın'daki Ordulular tek çatı altında toplanıyor

Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri arasında yer alan ve yılın 300 günü güneşli havanın hakim olduğu Aydın'da çok sayıda Ordulu'nun da yaşadığı ortaya çıktı. Aydın'da görev yapan Dr. Bayram Çelebi Karataş öncülüğünde bir araya gelen Aydın'daki ordulular dernekleşme kararı aldı.

İlk toplantılarını yaklaşık 250 kişinin katılımı ile gerçekleştiren Aydın'daki Ordulular Aydın'ı çok sevdiklerini ancak memleket hasretini de hemşerileri ile bir arada gidermek istediklerini belirttiler. Aydın'a 5 yıl önce geldiğini belirten Dr. Bayram Çelebi Karataş, Aydın'da geçen dönem valilik yapan Erol Ayyıldız başta olmak üzere hekiminden işadamına çok sayıda ordulu ile tanıştığını belirterek, “Artık bizim de ilimiz olan Aydın'da yaklaşık 30-40 yıldır yaşayan ve önemli işler yapan Ordulu hemşerilerimiz olunca bir dernek çatısı altında toplanma fikri doğdu. Önce Marmaris Ordulular Derneği ile birlikte bir kahvaltıda buluştuk. Marmaris'te yaşayan hemşerilerimizin de destek ve teşviki ile Aydın'da yaşayan Ordulular olarak da bir dernek çatısı altında toplanmaya karar verdik. Amacımız hemşerilerimizle iletişim sağlamak ve gurbetteki yalnızlığımızı ve memleket hasretimizi gidermek” diye konuştu.

“Aydın'da 2 bin 780 Ordulu var”

Aydın'da yaşayan 2 bin 780 ordulu olduğunu belirlediklerini bu insanların pek çoğunun birbirlerinden habersiz olduğunu belirten Karataş, “Klasik bir dernek anlayışı ile yola çıkmıyoruz. Aynı zamanda yöremize ait ürünlerin de temin edilebileceği ve kültürümüzün yaşatılacağı bir dernek faaliyeti yürütmek istiyoruz” diye konuştu.

İlk buluşmalarını kahvaltılı toplantı ile gerçekleştiren Ordulular, hem kaynaşıp hem memleket hasreti giderdiler.