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24 Haziran 2017 19:43

Aydın’daki Suriyeli ailenin yürek burkan dramı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve 4 yıldır sokaklarda yaşam savaşı veren Nazilli’de yaşayan Alhamo ailesinin dramı yürek burktu.

Aydın’daki Suriyeli ailenin yürek burkan dramı

24 Haziran 2017 19:43


Kalacak yerleri olmadığı için Nazilli yeni sanayi sitesinde bulunan bir caminin bahçesinde barındıklarını söyleyen baba Kemal Alhamo, hayırsever bir vatandaş tarafından kendilerine verilen kullanılmış elbiseleri gösterip,”Allah ırktaşlarımızdan razı olsun. Bize kucak açtılar. Sağ olsun hayırsever bir ramazan bayramı öncesi bize bu elbiseleri verdi. Kalacak yerimiz olmadığı için cami bahçesinde yaşıyoruz. Buna da şükür. Çocuklarım silahlardan, bombalardan kurtuldu” dedi.


Küçük Ahmet kullanılmış ayakkabılara sevindi


Ramazan Bayramında çocuklarına bir şey alamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyleyen baba Kemal Alhamo, 6 yaşındaki oğlu Ahmet’i gösterip: “Çok mutlu oldu. Belki kullanılmış ama onun için bayram hediyesi oldu. Allah verenden razı olsun” derken gözleri doldu. 4 yıldır Türkiye’de yaşamlarını sürdürmeye çalışan Alhamo ailesinin Ramazan ayının başında Nazilli’ye geldiği, kalacak yer bulamayınca da çocukları ile birlikte sanayideki bir caminin bahçesinde yaşamaya başladıkları öğrenildi.


Başlarından geçenleri anlatırken içinde bulunduğu çaresizliği dile getiren baba Kemal Alhamo Türk halkına teşekkürü de ihmal etmiyor, “Ülkemizde yaşanan savaş nedeni ile Türkiye’ye sığındık. Gaziantep’te yaşadım 4 sene, orada bir işte çalıştım ama emeğimin karşılığını alamadım. Ben de bıktım, türlü türlü insan çıktı karşıma güvenemedim kimseye. Bıraktım orayı ve buraya geldim. Burada da kalacak bir yer daha bulamadım. Çocuklarımla birlikte sanayide bir camide kalıyorum. Allah Türk halkından razı olsun bize kapılarını açtılar. Beş parmağın beşi bir değildir. Ben Halep Türkmeniyim. 2 çocuğum Ahmet, Yakup ve eşim Yasemin Alhamo ile birlikte yaşıyorum. Bu kıyafetleri bir hayırsever verdi. Giyecek hiçbir kıyafetimiz yok. İnsanların verdiği kıyafetlerle bayramı geçireceğiz. İş arayamadım henüz. Sanayide bana iş vermek isteyenler oldu ama daha önce hiç çalışmadım sanayide. Benim mesleğim fayans işçiliği ayrıca daha önce çalışıp paramı alamadığım için artık kimseye de güvenemiyorum. Günlük işlerde çalışarak geçinmeye çalışıyorum. Allah bizim ülkemizin başına verdiğini sizin ülkenize vermesin.”




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